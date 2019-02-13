“غوغل” تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها

بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز في تطبيق “Google Maps” المخصص للهواتف.

وتهدف الميزة الجديدة إلى مساعدة المستخدم على معرفة الوجهة الدقيقة لأي مكان يريد الذهاب إليه، بالاعتماد على “Google Maps” والكاميرا الموجودة في هاتفه.

وللاستفادة من هذه الميزة، يجب على المستخدم أولا تحديد موقعه على خريطة “غوغل” الإلكترونية، وتحديد الوجهة التي يرغب بالذهاب إليها، ومن ثم الضغط على خيار التحرك بالاعتماد على الواقع المعزز، لتبدأ كاميرا هاتفه بالعمل، ومن خلالها، يقوم بتصوير مكان وجوده والأبنية المجاورة، ليظهر على شاشة الهاتف سهم صغيره يخبره عن وجهته يعمل كمؤشر البوصلة تماما.

ولا تزال الخدمة الجديدة متاحة لبعض المستخدمين فقط بهدف اختبارها، وتعمل في بعض المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

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