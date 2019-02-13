“الصحة” السعودية: لا أدلة على ضرر ماء زمزم على مرضى السرطان

ردت وزارة الصحة السعودية على موضوع أثارته الدكتورة خولة الكريع، حين قالت إن شرب ماء زمزم ضار على مرضى السرطان، نظرا لارتفاع نسبة ملوحته.

وقالت الوزارة عبر حسابها المخصص للرد على استفسارات وشكاوى المرضى “937” إنه: “لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكرته الكريع، وبشكل عام ينصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية”.

وكانت الدكتورة الكريع قد بيّنت خلال حديثها لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أنه يمكن الاستشفاء روحيا بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه، مؤكدة أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلبا على مرضى السرطان، ويتعارض مع بعض الأدوية المعطاة لهم.

يذكر أن حديث الدكتورة خولة قد أثار موجة من الأخذ والردّ على منصات التواصل الاجتماعي.

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