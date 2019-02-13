بعد توقف لخمس سنوات مستشفى “الهضبة العام” يستأنف عمليات القسطرة القلبية

استأنف مستشفى الهضبة العام إجراء

عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي بعد توقفها لخمس سنوات؛ بسبب

عطلٍ في الجهاز.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة فقد

أجرى الأخصائي “هشام الباجقني” 5 عمليات قسطرة تشخيصية وعملية قسطرة

علاجية عقب استئناف العمليات بعدما قامت الوزارة بإصلاح الجهاز العاطل عن العمل

بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

وقال مدير الشؤون الطبية أن هناك مساعي

من الوزارة لتوريد جهاز تصوير مقطعي نوع “128 شريحة” للمسشفى المذكور،

وفق صحفة الوزارة.

هذا ونقلت وزارة الصحة عن رئيس قسم

الأشعة بالمستشفى قوله، إن القسم سيبدأ في إجراء التشخيص المبكر عن سرطان الثدي

خلال المدة القادمة.

وكان مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر

سليمان قد صرح بأن القطاع الصحي سيشهد تحسنا بداية العام الجاري بعد أن شرعت

الوزارة في تنفيذ جملة من الإصلاحات ترتكز على تحسين إدارة الموارد المتاحة”.

يذكر أن مستشفى الزاوية التعليمي

استأنف مطلع يناير المنصرم إجراء عمليات القسطرة التشخيصية بعد أن قامت وزارة

الصحة بصيانة الجهاز العاطل عن العمل منذ 5 سنوات.

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