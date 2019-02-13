أشهر 7 معلومات خاطئة عن تنظيف الأسنان

غسل الأسنان مرتين في اليوم واستخدام

الخيوط لتنظيف ما بينها من أهم شروط الحفاظ على صحتها، ويتناقل الناس معلومات

عديدة عن الأسنان، لكن احترس فبعضها خاطئ تماما.

ونقدم لك هنا أشهر سبع معلومات خاطئة

عن تنظيف الأسنان:

1- من أشهر الأخطاء الخاصة بتنظيف

الأسنان -وفقا لموقع “غيزوندهايت” الألماني- الاعتقاد بأن تسوس الأسنان

له أسباب وراثية، وعلى الرغم من أن الجينات تتحكم في سمك الأسنان وشكلها فإن

التسوس لا علاقة له بالوراثة.

2- على الرغم من أن بعض أنواع الشاي

الأسود تتسبب في تغير لون الأسنان فإن الشاي لا يضر مينا الأسنان بل بالعكس فبعض

الأنواع تحتوي على الفلورايد الذي يقويها.

3- مضغ العلكة لا يغني بأي حال من

الأحوال عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، وعلى الرغم من أنها تفيد في تحفيز

إنتاج اللعاب فإن ذلك لا يعني الاستغناء عن التنظيف اليومي للأسنان بالفرشاة،

وينصح الخبراء بأنواع العلكة الخالية من السكر.

4- أثبت العلماء خطأ مقولة “إن

التفاح يمنع التسوس”، وأكله لا يغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

5- تنظيف الأسنان لا يحتاج لحكها بقوة

بالفرشاة، إذ إن هذا يتلف طبقة مينا الأسنان، كما يمكن أن يتسبب في التهاب اللثة

إذا وصلت الفرشاة إليها.

6- يعتقد البعض أن التسوس لا يعد مشكلة

كبيرة إذا أصاب الأسنان اللبنية لأنها ستتغير في كل الأحوال، وهو اعتقاد خاطئ لأن

تسوس الأسنان اللبنية قد يؤدي إلى فقدانها مبكرا، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في بزوغ

الأسنان الدائمة وقد يتطلب خضوع الطفل لتقويم أسنان.

7- دقيقة واحدة لا تكفي لتنظيف

الأسنان، فالتنظيف المثالي يجب أن يستمر لمدة ثلاث دقائق على الأقل مرتين في

اليوم.

المصدر: الجزيرة نت

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