نجت من الموت بفضل ثوبها

تمكنت طفلة تايلاندية تبلغ من العمر 4 أعوام من النجاة من الموت بأعجوبة إثر سقوطها من سطح مبنى مستشفى.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن ثوب الطفلة الذي كانت ترتديه تحوّل بمعجزة إلى طوق نجاة بعد أن علق بأحد الحروف الكبيرة المؤلفة لاسم المستشفى على واجهة المبنى الذي يتألف من 7 طوابق لتقوم لاحقا ممرضة بإنقاذها عبر سحبها من ثوبها.

وأضافت الصحيفة بأن الطفلة كانت تلعب في المستشفى الكائنة بمنطقة “كانشانا بوري” وسط تايلاند بينما كان والدها يخضع للعلاج لتبتعد عنه لاحقا وتصل إلى السطح بعد أن فتحت باب الطوارئ، مؤكدة أن الطفلة خضعت لفحوصات وتبين إصابتها بخدوش طفيفة وعادت بعد ذلك إلى منزلها.

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