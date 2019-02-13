مناشدات صحية لتوفير 43.5 مليون دولار لإنقاذ 350 ألف شخص بليبيا

ناشد منظمات صحية، الأربعاء، الدول

المانحة؛ للمساعدة في جمع 43.5 مليون دولار؛ لإنقاذ أكثر من 350 ألف شخص متضررين

من النزاع في ليبيا.

ونقلت وكالة “المالية العامة

العالمية” “ببلك فاينانس” عن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 17٪

من المستشفيات و20٪ من المرافق الصحية الأولية في ليبيا تضررت أو دمرت، وأغلق

بعضها؛ بسبب الصراع.

وبيّنت الصحة العالمية أن القطاع الصحي

الليبي يمتلك حاليا 36٪ من التمويل المطلوب لـ “خطة الاستجابة الإنسانية

الدولية” لليبيا المعد من قبل الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة أن نقص الأدوية ومقدمي

الخدمات الصحية ونقص العاملين في برامج الصحة العامة الوطنية يزيد من خطر انتشار

الأمراض المعدية مثل السل، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

يشار إلى أن القطاع الصحي في ليبيا

يعاني من نقص في المعدات والأدوية والعناصر الطبية، الأمر الذي يضطر المواطن إلى

توفير مستلزمات العلاج من نفقته الخاصة.

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