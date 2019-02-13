الشرطة القضائية تعلن البدء في إنشاء مستشفى إيوائي داخل “الجديدة”

أكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أحمد بوكراع، بدء

العمل بمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لافتتاح مستشفى إيوائي

داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الجديدة”.

وقال بوكراع الثلاثاء، إن المستشفى ستكون تبعتيه لوزارة

العدل داخل مؤسسة الإصلاح، مؤكدا التنسيق مع وزارة الصحة والعدل؛ لتطوير المستشفى؛

ليقدم خدماته للنزلاء، وفق الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام لرئاسة

الوزراء.

وأضاف بوكراع، أن كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا

تتواصل مع إدارة الجهاز، ويوجد بها عيادات تقدم للمرضى كشوفات مبدئية منذ دخولهم

وإجراء تحاليل لازمة على مدار الساعة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر قرارا

نهاية العام المنصرم يقضي بإنشاء مستشفى داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل

“الجديدة”.

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