بعد 5 سنوات من توقفها.. مستشفى الهضبة تشرع في إجراء عمليات القسطرة القلبية

شرعت مستشفى الهضبة العام بإجراء عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي بعد أن توقف إجراؤها قبل 5 سنوات بسبب عطل في الجهاز الخاص بالعملية.

حيث ذكرت وزارة الصحة أن الأخصائي هشام الباجقني أجرى 5 عمليات قسطرة تشخيصية وعملية قسطرة علاجية بمستشفى الهضبة العام بعد أن قامت الوزارة بإصلاح الجهاز العاطل عن العمل بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

كما أوضح مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان أن القطاع الصحي سيشهد تحسناً ملحوظاً بعد أن شرعت الوزارة في تنفيذ جملة من الإصلاحات ترتكز على تحسين إدارة الموارد المتاحة. هذا وكشف مدير الشؤون الطبية عن مساعي الوزارة لتوريد جهاز تصوير مقطعي نوع 128 شريحة للمستشفى كما ذكر رئيس قسم الأشعة أن القسم سيبدأ في إجراء التشخيص المبكر عن سرطان الثدي خلال المدة القادمة .

