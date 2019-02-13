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لعشاق “أبل”.. إطلاق ipad Mini5 قريبا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقع أن تقوم شركة “أبل” بإطلاق عدة إصدارات لأجهزة آيباد خلال النصف الأول من العام الحالي من بينها جهاز جديد سيحمل اسم ipad Mini 5 .

وأشارت عدة تقارير إلى أن الجهاز الجديد سيكون مشابها في تصميمه إلى حد كبير جهاز ipad Mini4.

وسيحتوي الآيباد الجديد على شاشة بحجم 7.9 بوصة بسماكة 6.1 للجهاز، بالإضافة لاحتوائه على شرائح معالجة A10 Fusion.

وسيتضمن الجهاز الجديد على مدخل سماعات 3.5 ملم، مع دعمه لتقنية TouchID، كما تم تغيير مكان الميكرفونات حيث تم وضعها في الأعلى لتكون متوافقة مع الجيل السادس لأجهزة الآيباد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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