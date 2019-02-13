لن تُصدّق ما يكسبه “مؤسس فيسبوك” من “بوستاتك”

218TV|خاص

أظهرت إحصائيات دقيقة تتبع ما يجنيه الأثرياء حول العالم “أرقام لافتة” يصعب تصديقها عملياً لولا أن العلم يدعمها، عدا عن أنها متطابقة مع مجموع الثروة التي يكتنزها أثرياء العالم، وتُنْشر على شكل قوائم مع نهاية كل عام، إذ يظهر من بين الأثرياء مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي تصل ثروته بحسب القوائم السنوية التي لا ينفيها زوكربيرغ إلى نحو خمسين مليارَ جنيه إسترليني.

ويُظْهِر “اقتفاء الأثر” لمسار أرباح مؤسس فيسبوك أنه يربح في السنة الواحدة ما مجموعه 11 مليار جنيه إسترليني ، أما في الشهر الواحد فيصل ربحه إلى نحو مليار جنيه إسترليني، في حين يربح في الأسبوع الواحد ما يزيد قليلا عن ربع مليار جنيه إسترليني ، أما في اليوم الواحد فيكسب نحو 35 مليون جنيه إسترليني، لكن في الساعة الواحدة يربح مليون ونصف المليون جنيه.

وفي الدقيقة الواحدة فيربح زوكربيرغ 23 ألف جنيه إسترليني، أما في الثانية الواحدة فيربح نحو 400 جنيه إسترليني، الأمر الذي يجعله يربح في الدقيقة الواحدة ما يجنيه الموظف ذو الدخل المتوسط في عام كامل، فيما يربح مؤسس فيسبوك في الثانية الواحدة ما يعادل دخل موظف متدني الدخل في شهر كامل.

ظرفاء حول العالم قالوا إن مئات الملايين حول العالم يدخلون إلى فيسبوك لنشر “صورهم وبوستاتهم” بينما يربح زوكربيرغ من هذه “البوستات” المليارات على مدار السنة، والملايين في اليوم والدقيقة والثانية.

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