سماعة ذكية من “Maybe” لتعلم اللغات

رفعت شركة Maybe النقاب عن سماعتها الذكية الجديدة التي حملت اسم Lily، والتي تتميز بقدرتها على مساعدة المستخدم على تعلم اللغات.

وأضيفت هذه الميزة إلى السماعة مع حفاظها على باقي الميزات الموجودة في باقي أنواع السماعات.

وأشارت الشركة إلى أن السماعة تدعم اللغة الإنجليزية كلغة أساسية، مع إتاحتها الفرصة للمستخدم لتعلم اللغة الصينية من خلال مجموعة محادثات تفاعلية، وعدد من الألعاب والمفردات التي يتم التحكم فيها من خلال الذكاء الاصطناعي.

وستقوم الشركة بتطوير السماعة وإضافة لغات جديدة إليها يستطيع المستخدم الحصول عليها من خلال تحديث السوفت وير، وتعد اللغة الإسبانية والفرنسية من اللغات التي ستدعمها السماعة في الفترة المقبلة.

وأتاحت الشركة الصينية هذه السماعة بعدة ألوان هي الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، والأخضر، والوردي، لكي تفسح المجال أمام المستخدمين لاختيار اللون المناسب لذوقهم.

ومن المتوقع أن يتم طرح السماعة في الأسواق أبريل القادم بسعر 149 دولارا أمريكيا.

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