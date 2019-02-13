قرابة مليار شخص مُهدد بفقدان السمع في 2050

أشارت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأشخاص المهددين بفقدان السمع قد ارتفع إلى 466 مليون إنسان مقارنة بـ360 مليون شخص في عام 2010، وتوقعت المنظمة أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه ليصل إلى 900 مليون شخص في عام 2050.

وصرحت إحدى المسؤولات في برنامج الوقاية من الصمم وفقدان السمع إلى أن مليار شاب وشابة يواجهون هذا الخطر، بسبب استماعهم للموسيقى الصاخبة لفترات طويلة عبر السماعات.

وطالبت المنظمة شركات الهواتف الذكية، والشركات المصنعة للسماعات بأن تتضمن سماعاتها خيار خفض الصوت التلقائي، بحيث يمكن للجهاز أن يخفض الصوت بشكل تلقائي في حال تجاوز الصوت الحد المسموح به، كما طالبتها بخيار آخر يتيح للآباء التحكم في صوت الموسيقى التي يستمع إليها أطفالهم.

وطالبت المنظمة شركات الهواتف المحمولة والسماعات بتزويد أجهزتها ببرامج لا تسمح للأشخاص بالاستماع إلى موسيقى عالية لفترات طويلة.

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