الصين تعرض أقدم نسخة مكتوبة من “القرآن الكريم”

أعلنت سلطات مقاطعة “شنغهاي” شمال غربي الصين عرض أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم بالصين في معرض للثقافة والسياحة بمحافظة “شيونهوا” ذاتية الحكم لقومية سالار بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة في بيان، أن المعرض يستمر حتى 23 فبراير الجاري، وأن هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها هذه النسخة القديمة والقيّمة من القرآن الكريم أمام العامة.

واحتفظ بهذه النسخة الواقعة في 867 صفحة ومقسمة إلى 30 مجلدا، في مسجد “جيهتسي” بمحافظة “شيونهوا”، ويرجع تاريخها إلى ما بين 1100 إلى 1300 سنة، وهي بذلك أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين، وواحدة من أقدم النسخ المكتوبة في العالم .

وكان خبراء متخصصون في صيانة الأعمال الأثرية الورقية في البلاد قاموا بأعمال الصيانة الدقيقة لهذه النسخة، وصنع خزانة زجاجية خاصة لحفظها، وتم إدراجها إلى بقائمة الكتب العريقة بالصين.

