يُعتقد ان سعر المنزل الذي قضى ترامب به طفولته مبالغ فيه نظراً لبيع منازل مجاورة لمنزله بأسعار أدنى من ذلك. [تركيا الآن]عرض المنزل الذي قضى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طفولته للبيع، بعد فترة من طرحه للإيجار عبر موقع “إير بي إن بي” أحد أشهر مواقع تأجير المنازل المفروشة، بحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”.

ويقع المنزل الذي بلغ سعره بـ 2.9 مليون دولار بناه والد ترامب في حي كوينز بمدينة نيويورك الأمريكية، ويحمل الكثير من ذكريات الرئيس الأمريكي الحالي، والعديد من الذكاريات من ضمنها مجسم له مصنوع من الورق المقوى وصورة على غلاف مجلة “بيبول”.

ورغم أن المنطقة المحيطة بالمنزل، تُباع بها المنازل بأسعار أقل من ذلك، إلا أن الكثيرين يرون أن سعر المنزل مبالغ فيه، حيث تشير بعض الأوراق إلى بيعت منزال بالجاور بمبلغ 640 ألف دولار، قبل 3 أعوام، حتى أن منزل ترامب نفسه بيع قبل عامين بمبلغ 2 مليون دولار.

The post منزل طفولة ترامب فقط بـ 2.9 مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا