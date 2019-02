أشارت دراسة أمريكية إلى أن مدخّني السيجارة الإلكترونية أكثر عرضة بمرتين إلى مخاطر الإصابة بنوبة قلبية مقارنة بغير المدخنين.

ووفقاً لمسح أجراه الباحثون من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشمل 70 ألف شخص، فإن التدخين اليومي للسيجارة الإلكترونية يضاعف مخاطر الإصابة بنوبة قلبية بمرتين.

وكشفت الدراسة أن المدخنين الذين يختارون تدخين السجائر الكلاسيكية والسجائر الإلكترونية معاً أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب بحوالى 5 مرات مقارنة بغير المدخنين.

وأعلن البروفسور ستانتون غلانتز الباحث الرئيس للدراسة، قائلًا: “إن الغالبية العظمى من الكبار الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يستمرون في تدخين السجائر الكلاسيكية.

كما أن الاستمرار في تدخين النوعين من السجائر في الوقت ذاته، أكثر خطورة من استخدام أي منهما منفصلًا”.

وأشارت دراسة أخرى نُشرت قبل عام أجراها باحثون سويديون، فإن النيكوتين الذي تحتويه السيجارة الإلكترونية هو الذي يزيد مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

The post مُدخنّي “السجائر الإلكترونية” أكثر عرضة للنوبات القلبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا