آبل تُكافئ طفل لإكتشافه “ثغرة” في خاصيّة “فيس تايم”

سلّمت شركة آبل الأمريكية جائزة لمراهق اكتشف ثغرة في خاصية فيس تايم للاتصال بالفيديو، في أجهزة الهواتف التابعة للشركة.

ولم تكشف الشركة عن حجم الجائزة المالية، لكن يُعتقد أنها مساهمة في تكاليف دراسة “غرانت تومسون” البالغ من العمر 14 عاماً، حسبما نشرت “بي بي سي”.

واكتشف “غرانت” ثغرة أمنية في فيس تايم تمكنه من التجسس على المكالمات الجماعية التي تجري باستخدام هذه الخاصية.

واكتُشفت الثغرة الشهر الماضي، حيث لاحظ بعض مستخدمي أجهزة آبل أنه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام فيس تايم يمكنهم الاستماع لمكالماتهم حتى لو رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، ما يعني أنه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع مكالماته.

