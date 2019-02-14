أفضل الطرق لتبيض الأسنان





تبحثون عن طريقة لتبيض الأسنان

تناسبكم.. بإمكانكم القيام بذلك إمَّا في البيت، وإمَّا في عيادة طبيب الأسنان!

لقد ولدنا جميعًا مع أسنان بيضاء، وعلى الرغم من ذلك، فعلى مدى السنين تتحول إلى اللون الأصفر،

البني وحتى الرمادي. فكيف يتم استعادة اللون الأبيض الناصح لهم وتبييض الاسنان؟

يتغير عادة لون الأسنان نتيجة عدة

عوامل مثل:

التدخين

شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

الأصباغ التي تلتصق بالأسنان

مواد مختلفة موجودة في الهواء الذي نستنشقه أثناء العمل أو أثناء وجودنا في الشارع.

إن علاج تبييض الأسنان هو ذاك الذي يتم فيه تنظيف طبقة العاج من السن، من البقع

والألوان المختلفة، التي استقرت على الأسنان على مر السنين، ومن ثم دهنها باللون الأبيض.

هكذا تكتسب الأسنان مظهرًا جديدًا، أبيض ونظيفًا.

يمكن القيام بتبييض الأسنان، إما في

بيت الشخص المعالج، وإما في عيادة طبيب الأسنان. الجدير بالذكر أن جميع علاجات

تبييض الأسنان لا تتم إلا بعد زيارة مسبقة لطبيب الأسنان، والعلاج نفسه يتم تحت

إشرافه.

حيث يقوم الطبيب – في فحوصات مسبقة –

بفحص حالة الأنسجة في الفم ووضع الأسنان نفسها، إذ لا يمكن البدء بعلاج تبييض

الأسنان، إلا بعد الانتهاء من علاج التسوس، حشو التجاويف، وبعد تنظيف التكلس وإزالة البقع الخارجية من الأسنان.

يتم علاج تبييض الأسنان في العيادة،

بواسطة مادة التبييض التي يتم دهنها على الأسنان. تبدأ هذه المادة العمل على

الأسنان بمساعدة أشعة الليزر أو الإضاءة القوية، التي يتم الحصول عليها من ضوء

الهالوجين المسلط عليها.

إن مادة التبييض، التي ينفذ العلاج

بواسطتها، هي تركيز 35 بالمائة من H 2 O 2 (بيروكسيد الهيدروجين)، التي قد تسبب حساسية للأسنان أثناء العلاج وحتى بعده.

طرق

تبييض الأسنان البيتي

هناك عدة طرق يستخدمها الأشخاص في

تبييض الأسنان، وهي تشمل:

الطريقة الأولى هي استخدام لاصقات التي تحتوي على مواد تبييض، والتي يمكن لصقها على الأسنان. تكون هذه الملصقات بتركيز يصل إلى 20 % H 2 O 2 (بيروكسيد الهيدروجين)، وهي لا تسبب ضررًا للأسنان.

هي استخدام لاصقات التي تحتوي على مواد تبييض، والتي يمكن لصقها على الأسنان. تكون هذه الملصقات بتركيز يصل إلى 20 % H 2 O 2 (بيروكسيد الهيدروجين)، وهي لا تسبب ضررًا للأسنان. الطريقة الثانية لتبييض الأسنان البيتي هي دهن مادة التبييض على الأسنان. إن هذا العلاج هو أقل كلفة بكثير من علاج تبييض الأسنان في العيادة، لكنه يستغرق وقتًا أطول ويتطلب الدقة والمتابعة من قبل الشخص المعالج.

لتبييض الأسنان البيتي هي دهن مادة التبييض على الأسنان. إن هذا العلاج هو أقل كلفة بكثير من علاج تبييض الأسنان في العيادة، لكنه يستغرق وقتًا أطول ويتطلب الدقة والمتابعة من قبل الشخص المعالج. الطريقة الثالثة والشائعة جدًا لعلاج تبييض الأسنان البيتي، هي التبييض بواسطة القوالب يتم في البداية، التوجه إلى طبيب الأسنان، لإعداد قالب للأسنان بحسب قياساتها يأخذ الشخص المعالج القالب إلى منزله ويضعه في فمه لعدة ساعات في اليوم (يمكن أيضًا أثناء النوم)، حيث تكون مادة التبييض في داخل القالب.

يبدأ

ابيضاض الأسنان بعد عدة أيام من الاستخدام. تسمح هذه الطريقة بالتبييض لمدة طويلة،

ولكنها تتطلب تكرارها بعد سنة – سنتين. كما أنه ينبغي تجنب الأطعمة والمشروبات

التي تحتوي على الملونات الغذائية والكافيين.

إن علاج تبييض الأسنان، هو علاج الذي

يمكن أن يجريه كل شخص، ما دامت لا توجد عنده مشكلة في

اللثة أو مشكلة تسوس الأسنان. ومع ذلك، ينبغي تجنب هذا العلاج خلال فترة الحمل والرضاعة، إذا كانت هناك حساسية لبيروكسيد الهيدروجين، اللاتكس وحساسية عالية

في الأسنان.

إن عملية تبييض الأسنان، هي عملية عكسية التي يجب تكرارها كل بضع سنوات، بمعنى أنه مع مرور الوقت تعود الأسنان لتكتسب اللون الأصفر، الأمر الذي يدفعك إلى تبييض الأسنان مجدداً.

المصدر : طب ويب

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