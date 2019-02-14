مدير مستشفى أوباري: المستشفى بحاجة لطبيب تخدير بشكل عاجل

قال مدير مستشفى أوباري العام منصور الجندي، الخميس، إن المستشفى

بحاجة لطبيب تخدير بشكل “عاجل”، تحسبا لأي طارئ ، مبينا أنهم خاطبوا إدارة

مستشفى سبها ومعيتيقة وفي انتظار تجاوبهما .

وأضاف الجندي ، في

صريح للرائد، أن المنطقة تشهد هذه الأيام توترا أمنيا قد يسفر عن وصول حالات بحاجة

لإجراء عمليات، في أي وقت، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وفرت شحنة من الأدوية

ومواد الإسعافات الأولية للطوارئ” مرجحا وصولها اليوم للمستشفى بعد وصولها سبها

“.

وأوضح الجندي، أن الوضع بالمستشفى ” مستقر ” والأطباء

يتناوبون على الأقسام بشكل دوري، نافيا وصول أي جرحى أو جثث جراء القصف الذي استهدف

عناصرا لتنظيم القاعدة بضواحي المدينة مساء الأربعاء.

وكان مستشفى أوباري

قد استقبل الأسبوع الماض ثمانية قتلى وسبعة جرحى جراء الاشتباكات المسلحة التي جرت

بمحيط المدينة.

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