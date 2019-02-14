إنستغرام يصدم مستخدميه بمشاكل جديدة  

أقرّ تطبيق “إنستغرام” بوجود مشاكل في خدماته قادت إلى فقدان العديد من الحسابات لاسيما الشهيرة منها للملايين من متابعيها على نحو مفاجئ.

وأشار القائمون على التطبيق في تغريدة لهم على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إلى أنهم عاكفون على حل هذه المشاكل بأقرب وقت ممكن.

هذا وفقدت حسابات مشاهير مثل “سيلينا غوميز” و”آريانا غراندي” الملايين من المتابعين.

يشار إلى أن تطبيق “إنستغرام” أعلن في نوفمبر الماضي نواياه لإزالة ملايين الحسابات المزيفة مع ترجيحات بأن يكون هذا الأمر هو السبب في المشاكل الحالية.

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