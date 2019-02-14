العملاق يقترب.. تعرّف على مواصفات هواوي P30 القادمة

تستعد شركات إنتاج الهواتف الذكية خلال الأسبوع القادم للكشف عن جملة من الهواتف القادمة مثل سامسونغ غالكسي أس 10، وهذا الأمر دفع شركة هواوي للابتعاد عن فبراير للكشف عن هاتفها المقبل P30.

وكشف موقع بولندي استناداً لمذكرة من داخل شركة هواوي في بولندا أن الشركة الصينية تستعد للكشف عن هاتفها القادم في نهاية شهر مارس المقبل، وأن الشركة تخطط لإطلاق هاتفيْن من السلسلة وهما بي 30 وبي 30 برو.

مستشعر بصمة

الهاتفان لم يُلاحظ عليهما وجود مستشعر بصمة في الظهر أو الجانبين، بالتالي وضعت هواوي مستشعر البصمة في الشاشة، بالإضافة أنه سيعمل بمعالج Kirin 980.

يُذكر أن هذا المعالج جاء مع هاتف Mate 20 برو، وقدم أداءً قوياً دفع بعض المواقع التقنية العالمية لاعتباره أفضل هاتف ذكي لعام 2018 بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها المعالج.

ذاكرة قوية وشاشة مُميّزة

من المتوقع أيضاً ان يعمل الهاتفان مع ذاكرة وصول عشوائي “رام” بقدرة 6 غيغابايت، وهناك نسخة أخرى بقدرة 8 غيغابايت.

وسيحمل الهاتفان شاشة من نوع OLED بتصميم Waterdrop أي أن هناك اقتطاع من الشاشة بالأعلى شكل قطرة ماء وليس ثقباً دائرياً وذلك لأن شاشات OLED مع ثقبٍ في الشاشة لا تتوفر إلا في مصانع سامسونج.

كما كشف موقع Olixar الخاص بإكسسوارات الهواتف عن غلاف الهاتفين وعرضهما للبيع، وأظهر غلاف الهاتف بي 30 أنه بثلاث كاميرات خلفية عمودية على طريقة آيفون XS ماكس وأسفلهم فلاش.

لكن من الأسفل يتضح أن شركة هواوي حافظت على مدخل يو اس بي من نوع C وبجواره فتحة أخرى وهناك انقساماً في الرأي حولها، لكن مازال ذلك غير مؤكد حتى اللحظة.

نسخة بي 30 برو

أما نسخة بي 30 برو، وهي النسخة الأعلى في المواصفات فستأتي حسب التسريبات بكاميرات خلفية في نفس المكان، ولكن مع أربع عدسات وليس ثلاث، والفلاش بجانب العدسات وليس أسفلها، والكاميرا الأساسية بدقة 38 ميغابكسل من سوني، مع نظام تقريب بصري هجين بقدرة 5x بدون خسارة الجودة، أي أن المستخدم يمكن له التقاط صورة مع التقريب “زووم” خمس مرات دون خسارة الجودة.

وهناك تسريب جديد يُظهر أن كاميرات نسخة برو ستأتي بشكل مختلف من حيث التصميم، كاميرتان ثم ثالثة منفصلة، ورابعة على اليمين بشكل منفصل.

بينما من الأسفل هناك فتحتان كبيرتان بعكس نسخة بي 30 العادية، ونعتقد أن هواوي قررت وضع مخرج الصوت من نفس مدخل التوصيل يو اس بي سي كما فعلت مع هاتف ميت 20 برو، والذي لاحظنا انخفاض الصوت في حالة كان الهاتف موصولاً بالشاحن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية