اتفاقية بين الصحة والشؤون الاجتماعية لرعايةِ نزلاء مستشفى الرازي ودار الوفاء

أعلنت وزارة الصحة الخميس، توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لنزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ومستشفى الرازي للأمراض النفسية.

ووصف وزير الصحة

احميد بن عمر توقيع الاتفاقية بمثابة الثمرة لهذه الجهود، مؤكداً أنها خطوة في

الاتجاه الصحيح؛ لتوثيق العلاقة بين وزارتي الصحة والخدمة الاجتماعية؛ للجمع بين

الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

ودعا وكيل وزارة

الشؤون الاجتماعية محسن بوسنينة إلى إنشاء مراكز متخصصة بالدعم النفسي والصحي

للنزلاء الذين انقطعت بهم السبل والواجب نحوهم تكملة الجانب الأسري الاجتماعي.

وكان رئيس المجلس

الرئاسي فائز السراج قد قرر نوفمبر الماضي منح علاوة تمييز للعاملين بمستشفى

الرازي للأمراض النفسية والعصبية بواقع 50% من قيمة المرتب.

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