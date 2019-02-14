إعلان التحرير والوجه الآخر للحرب..درنة ترحب بالعودة على طريقتها

أخبار ليبيا24- خاص

في طريقي لدرنة أعبر بين القرى المجاورة وتختصر السيارة الطريق وتبتلع المسافات، تعبر إلى مدن لفلفها الظلام أعوام، فكانت بالية من أثر الحرب التي قسمت نفسها على مراحل.

إشارة توقف مدرعات بها مجندين يقفون كالبنيان المرصوص يحتمون بدعوات الأمهات ويحمون أرضنا وعرضنا ، في طريقي أبنية متصدعة من أثر الحرب شامخة لم تهزم، الكورنيش على يساري دون ملامح لعابرين، يقف وحيدا ينتظر عودة الليالي التي تعلو بها الضحكات.

امرأة تسير على أقدامها في أحد شوارعها بمفردها، درنة تحررت بالأمس واليوم تشعر بالحرية، درنة التي لطالما احتضنت المبدعين وخرج من جوفها العديد من الأدباء اليوم تشهدنا على الوجه الآخر لها.

أمسية شعرية تحت اسم “ضوء بمدينة درنة”، أقامتها منظمة انعكاس للتوعية و التطوير والتي حضرها العديد من الأدباء والشعراء والمغردين بالأدب العربي بمنطقة الجبل الأخضر.

ملتقى ضوء الذي شارك فيه مجموعة من الوجوه الجديدة الواعدة من كتاب القصص القصيرة والشعر الذين عكست حروفها اثر الحرب ومخلفاتها.

وخلال حديثها لـ”أخبار ليبيا24″ قالت إحدى المنظمات للملتقى نورهان الطشاني :”حقيقة هذا الاحتفال هو بمثابة احتفالين، الاحتفال الأول بعودة درنة إلينا وشعورنا بالأمان بعد ما عانينا خلال الفترات السابقة من الرعب والإرهاب الذي سيطر على المدينة، والاحتفال الثاني بظهور شباب واعد في كتابة الشعر والقصص القصيرة نعول عليه في الرقي بالمجتمع وإصلاح ما أتلفه العابثين”.

وتقول أستاذة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم جامعة عمر المختار درنة نجاح بن علي :”جئنا للاستمتاع بما ينتجه الأدباء والكتاب لكي نظل على تواصل دائم مع ثقافة إنتاج أفكار أدبية ملهمة تكون حاضرة وشاهدة على ما مرت بها البلاد”.

وقال الشاعر والكاتب من مدينة البيضاء مفتاح العلواني:”تفاجئنا بحضور عدد كبير من الناس من مدن مجاورة وسط أجواء مبهجة من الحضور والترحيب الحافل من أهل المدينة”.

وتابع العلواني :”استمعنا إلى كتاب ناشئين ومبتدئين في مجال كتابة القصة والشعر، وكان التجاوب مع القصائد جميل، خلال الأمسية الشعرية، استمعنا إلى أصوات قذائف كنا في حالة من المقاومة والتحدي كان احتفالًا غير متوقع وسط هذه الحرب إلا أن الجمهور كان جمهور مستمع بكل المقاييس”.

يشار إلى أنه شارك في إلقاء الشعر خلال الأمسية الشاعر مصطفي الطرابلسي بثلاث قصائد، كما شارك حمزة الحاسي بقصيدة وكذلك الشاعر فوزي الشلوي.

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