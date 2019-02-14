سامسونغ تستعد للكشف عن “مُنافس آيفون”

تستعد شركة سامسونغ للكشف عن هاتف غالكسي أس 10 ونسخة أخرى أكبر تحمل اسم غالكسي أس 10 بلس، لكن هناك نسخة ثالثة من المتوقع أن تكون منافسة لهاتف آيفون XR وتحمل اسم غالكسي s10e.

من شبه المؤكد أن هذا الهاتف سيكون الأقل بين أشقائه الثلاثة من حيث مساحة الشاشة وقوة المواصفات التقنية وكذلك الأقل سعراً بينهم.

لكن رغم ذلك سيحمل الهاتف نفس المعالج الذي سيأتي مع الهاتفيْن الآخريْن، وهو معالج Exynos 9820 والذي يقدم أداءً سريعاً وقوياً، ومنافس للمعالج الجديد سناب دراغون 855 من شركة كوالكوم.

وسيأتي تصميم الهاتف بشاشة مسطحة وليست منحنية مثل أس 10 بلس، بينما الشاشة مقاسها 5.8 إنش بدقة 1440×2960 بكسل وعلى الأغلب ستكون من نوع AMOLED ذات الألوان البرّاقة مع تباين عالٍ وسطوعٍ قوي، وتأتي الكاميرا الأمامية بتصميم الثقب في الشاشة وذلك بكاميرا أمامية واحدة.

أما من الظهر فالكاميرا تأتي بتصميمٍ مشابه لغالكسي نوت 9، حيث كاميرا مزدوجة أفقية بجانب فلاش، والهيكل زجاجي.

وتتحدث التقارير عن عن إبقاء سامسونغ على مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملم مع إمكانية تركيب شريحتي اتصال، وميزة مقاومة المياه بمعيار IP68، ودعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع، وذلك ببطارية قدرتها على الأقل 3 آلاف ميلي أمبير.

ويأتي الهاتف برام 6 غيغابايت مع خيارات مختلفة من سعة التخزين وإمكانية تركيب ذاكرة تخزين خارجية.

أما الكاميرا الأمامية فمن المتوقع أن تأتي بدقة 10 ميغابكسل، بينما الكاميرا الخفية بدقة 12 ميغابكسل لكل عدسة، مع تقريب بصري 2X.

لكن سعر الهاتف حسب التسريبات سيفوق الـ 740 دولاراً، والألوان حسب الصور المسربة سيكون الأسود المائل للزُرقة مثل الفجر، والأخضر الزمردي، ولون مميز مموّج، والرابع كان المفاجأة وهو الأصفر.

وستكشف الشركة عن الهاتف في العشرين من فبراير المقبل، وذلك على هامش مؤتمر MWC للهواتف النقالة في مدينة برشلونة.

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