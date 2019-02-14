قريبا..Xiaomi تُطلق هاتفها الجديد

أعلنت شركة Xiaomi إلى أن يوم 20 فبراير الجاري سيشهد إطلاق هاتفها الجديد والذي سيحمل اسم Xiaomi Mi9.

وتم الإعلان عن هذا الأمر من خلال إعلان ترويجي نشره المدير التنفيذي حول موعد الإطلاق، بالإضافة لنشر الشركة عبر حسابها على موقع Weibo صورة لفريق THBoys بحوزته الهاتف الجديد.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الجيد على ثلاث كاميرات تم وضعها بشكل عامودي مع وضع حلقة حول الكاميرا الأولى يعتقد بعضهم أنها فلاش ليد، في حين يعتقد البعض الآخر أن قطعة جمالية ليس إلا.

وسيحتوي الهاتف على ليد أسفل الكاميرا الثلاثية، وتم وضع أزرار التحكم في الصوت والتشغيل على الجهة اليمنى من الهاتف، في حين شهدت الجهة اليسرى وجود زر من المتوقع أن يكون خاص بالمساعد الرقمي Xiao Ai الخاص بالشركة.

وسيدعم الهاتف إمكانية الشحن بسرعة 27w ليتفوق بذلك على هاتف Redmi Note 7 الذي تبلغ سرعة شحنه 18w.

وتم تزويد الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 855، وبلغت ذاكرة الهاتف العشوائية 6 جيجا بايت، في حين بلغت ذاكرته الداخلية 128 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق الهاتف في الأسواق بسعر يصل إلى 436 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية