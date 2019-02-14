غوغل تستعين بمهندسين عملوا في أبل

أشارت مجموعة من التقارير إلى قيام شركة غوغل بتعيين مجموعة من المهندسين الهنود لتطوير المعالجات التي تقوم الشركة بتصميمها لهواتفها الذكية.

وتأتي هذه الخطوة لتكمل الخطوة السابقة التي بدأت منذ عامين، حيث استعانت الشركة حينها بمهندسين عملوا في شركة أبل في فترة معينة.

وعلى الرغم من عدم تعليق جوجل على هذه التقارير، إلا أن قيامها بهذه الخطوة يعد أمرا طبيعيا في إطار رغبتها في تصميم معالجات خاصة بها تضعها في هواتفها الذكية، لكي لا تبقى تحت رحمة الشركات الأخرى.

يذكر أن غوغل قامت في وقت سابق بتصميم المعالجات الخاصة بالخوادم الموجودة في مركز البيانات.

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