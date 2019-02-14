شركة يابانية تقدم خدمة “الاعتراف بالحب”

قامت شركة كوكونافي اليابانية بإطلاق خدمة جديدة تزامنا مع “عيد الحب”، وهدفت من هذه الخدمة مساعدة الأشخاص على التعبير عن مشاعرهم لمن يحبون.

وقامت الشركة بإطلاق 3 خدمات بأسعار مختلفة، وتقوم الخدمة الأولى والتي تعد أرخص الخدمات على أن تقوم الشركة بإرسال شخص منها يبلغ الشخص الذي يحدده له الزبون بحبه له، ويعود وبحوزته الرد سواء أكان إيجابيا أم سلبيا، ووصلت تكلفة هذه الخدمة إلى 260 دولارا أمريكيا.

أما الخدمة الثانية فكانت بتكلفة 530 دولارا أميركيا، ومن خلالها يخضع الزبون إلى دورة يتعلم من خلالها كيفية التخلص من الخجل، وكيفية اختيار الوقت المناسب، والكلمات المناسبة التي يعبر من خلالها عن مشاعره للطرف الآخر.

أما الخدمة الثالثة فكانت عبارة عن دورة تدريبية مكثفة يحصل الزبون من خلالها على مجموعة من الطرق التي تساعده على الاعتراف بحبه، كما يقدم له عددا من النصائح التي تساهم في جعل علاقته بمن يحب ناجحة.

وحظيت الشركة بشعبية جارفة في اليابان، يذكر أن اسمها يتألف من كلمتين الأولى يابانية كوكوهاكو والتي تعني الاعتراف بالحب، والثاني إنجليزية نافيغيشن وتعني الملاحة.

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