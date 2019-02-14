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أم تمتنع عن تلقيح أطفالها لسبب غريب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكلت المشاكل التي تعرضت لها البريطانية شانيا كارترايت في صغرها بسبب اللقاحات عاملا أساسيا في رفضها لتلقيح أطفالها.

وعانت زوجة لاعب الرقبي الأسترالي برايس كارترايت في صغرها من حساسية من اللقاحات مما سبب لها مشاكل صحية، وضعف في المناعة، لازالت تعاني من آثارها حتى الآن.

كما فاجأت شانيا الجميع عندما قررت عدم وضع حفاضات لأطفالها، مفضلة أن يقضوا حاجاتهم في حديقة المنزل، وكان السبب وراء اتخاذها هذا القرار اعتقادها بأن الحفاضات تسبب التهابات للطفل.

وتعرضت الشابة البريطانية لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف عدد كبير من الأشخاص قرارها بالغريب.

يذكر أن زواجها من برايس أثمر عن إنجابها لطفلها الأول منذ سنة وشهر، وهي الآن تنتظر ولادة طفلها خلال الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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