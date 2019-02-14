ثورة تكنولوجية لاكتشاف أمراض الرئة

توصلت مجموعة من العلماء التابعين لجامعة جون هوبكنز إلى ابتكار سماعة طبية ذكية قادرة على تشخيص أمراض الرئة بشكل فوري.

وتعمل السماعة على التقاط الأصوات الصادرة عن الرئتين والجهاز التنفسي، ومن ثم تقوم بعزلها عن الأصوات الخارجية، ومن ثم يتم فحصها من خلال تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي ليحدد إن كان الشخص سليما أم مصابا بأحد أمراض الرئة.

وقام الباحثون بإجراء تجارب على عدد كبير من الأشخاص، وأظهرت النتائج قدرة التطبيق التمييز بين الشخص السليم والشخص المصاب بدقة وصلت إلى 87%.

ويقوم الباحثون باختبار السماعة الجديدة في عدة دول منها بنغلادش، مالاوي والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن يقوموا بإجراء بتطويرات عليها تجعل سعرها يقل عن 500 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن أمراض الجهاز التنفسي والرئة كانت سببا بوفاة حوالي مليون طفل سنويا، متفوقة بذلك على أمراض الإيدز والملاريا، ومن المتوقع أن تساهم السماعة الذكية في تقليل عدد الوفيات، وذلك من خلال الاكتشاف المبكر للمرض، وتقديم الرعاية للمريض بشكل فوري.

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