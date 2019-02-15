نقل 159 طالب لجوء إريتري من طرابلس إلى النيجر

أخبار ليبيا24

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، نقلها عدد 159 طالب لجوء إريتري من مدينة طرابلس إلى مركز العبور الطارئ في نيامي في النيجر.

وأشارت المفوضية من خلال بيانها إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا معظمها مكتظة وتفتقد إلى المعايير الأساسية، وأنه تم نقل طالبي اللجوء الإريتيريين إلى مركز التجمع والمغادرة التابع للمفوضية.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه يتوفر لهم في مركز التجمع الغذاء والنظافة الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الطبية.

وأضافت :”بعد القيام بإجراءات ملفاتهم وإصدار الوثائق اللازمة ليتمكنوا من السفر، أقلّتهم طائرة من مطار معيتيقة في طرابلس الى مطار نيامي، حيث تمت استضافتهم بمركز العبور الطارئ التابع للمفوضية” .

وذكرت المفوضية أنه يقبع عدد 6,205 لاجئين ومهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، منهم عدد 4,327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.

ونادت المفوضية باستمرار إلى إطلاق سراحهم، مناشدة المجتمع الدولي لتشجيع ودعم التدابير اللازمة لإنهاء الاحتجاز، والعمل بالتوزاي على إيجاد حلول للأشخاص العالقين في ليبيا، بالإضافة إلى عدم إعادة طالبي اللجوء واللاجئين إلى ليبيا .

ونوهت المفوضية أن عمليات النقل المنقذة لحياة اللاجئين والمهاجرين الأشد ضعفاً، وصلت إلى 3,175 شخصاً، وذلك بنقل 2,491 إلى النيجر، و415 إلى إيطاليا، و269 إلى رومانيا .

واثنت المفوضية على تعاون حكومتي ليبيا والنيجر “المثمر”، مع المفوضية والذي بفضله تحققت عمليات النقل وأنقِذت الأرواح وتم إيجاد الحلول الدائمة للفئات الأكثر ضعفاً .

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