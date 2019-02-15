بعد طردها لداعش وأتباعه..بنغازي تشهد حملة إزالة للعشوائيات

أخبار ليبيا24

قامت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي وشركة الخدمات العامة بمساندة شرطة النجدة أمس الخميس، ، بإزالة كافة العشوائيات والمباني المخالفة الواقعة في مسار طريق الرجمة – بنينا، بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأفاد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي، نقيب ابراهيم الطلحي، أن تم إزالة المباني العشوائية تنفيذا للقرار رقم 5 لسنة 2019 ولتسببها في حجب الرؤية وتشويه المظهر العام للمدينة.

ومن جانبه، نوه مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، عقيد صالح الكاديكي، أن هناك عقوبات وإجراءات قانونية رادعة، لكل من يحاول العبث أو نهب والاستيلاء على ممتلكات الدولة وشوارعها من خلال البناء العشوائي، أو القيام بالبناء دون إجراء أو تراخيص .

وطالب الكاديكي، المواطنين بالتعاون معهم للدفاع عن حقوق الشعب والإبلاغ الفوري عن أي شخص تسوّل له نفسه العودة إلى المربع السابق.

كما أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي أنه في إطار برنامج الحملة سوف يتم مراقبة كل الأعمال والتطورات داخل المدينة بشكل يومي.

وتعرض أحد أعضاء قسم النجدة لإصابة أثناء عملية إزالة أحد المباني نقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء لتلقي العلاج، وأشار جهاز الحرس البلدي أن أحد المباني العشوائية كانت بؤرة لبيع المخدرات “الحشيش” .

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