قوة حماية طرابلس تعلن رفضها لعملية “تطهير الجنوب”..وتؤكد استعدادها للمواجهة

أخبار ليبيا24

أعلنت مايعرف بـ “قوة حماية طرابلس” استنكارها التام للعملية التي أطلقها القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتحرير المنطقة الجنوبية.

وأكدت الكتيبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه العملية “تطهير الجنوب” تسعى لتدمير مقدراته وثرواته ونسيجه الاجتماعي.

وجددت القوة تأكيدها لرفضها التام لعسكرة الدولة وتمجيد الأشخاص الذين يسعون إلى الحكم دون أن يتركوا للشعب الليبي حق تقرير مصير وطنهم عبر الوسائل الديمقراطية التي قدمت من أجلها التضحيات، بحسب بيان القوة.

وأعلنت “قوة حماية طرابلس” استعدادها التام للوقوف والتصدي لمن يحاول المس بزعزعة واستقرار الوطن، مؤكدة دعم إجراء انتخابات حره نزيهة تعبر عن إرادة الشعب ، لتحقيق مطالبه بالعيش الكريم.

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