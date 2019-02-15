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قوة حماية طرابلس تعلن رفضها لعملية “تطهير الجنوب”..وتؤكد استعدادها للمواجهة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلنت مايعرف بـ “قوة حماية طرابلس” استنكارها التام للعملية التي أطلقها القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتحرير المنطقة الجنوبية.

وأكدت الكتيبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه العملية “تطهير الجنوب” تسعى لتدمير مقدراته وثرواته ونسيجه الاجتماعي.

وجددت القوة تأكيدها لرفضها التام لعسكرة الدولة وتمجيد الأشخاص الذين يسعون إلى الحكم دون أن يتركوا للشعب الليبي حق تقرير مصير وطنهم عبر الوسائل الديمقراطية التي قدمت من أجلها التضحيات، بحسب بيان القوة.

وأعلنت “قوة حماية طرابلس” استعدادها التام للوقوف والتصدي لمن يحاول المس بزعزعة واستقرار الوطن، مؤكدة دعم إجراء انتخابات حره نزيهة تعبر عن إرادة الشعب ، لتحقيق مطالبه بالعيش الكريم.

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  • ىىىىى
    كلكم جنود عند المشير
    لانريد لا ناضوري ولابوخمادة ولاباشاغا ولاسراج ولامشري ولا عقيلة ولا اي احد سواء ذكرت اسمه او لم اذكر اسمه فالمهم المشير المشير مهما عملتوا فانتم جنود عنده ياسادة
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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