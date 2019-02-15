لمقايضتهم..احتجاز عمال تونسيين في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفي عبدالكبير خلال تصريحات أمس الخميس احتجاز عدد من العمال التونسيين في مدينة الزاوية.

وأشار عبدالكبير إلى أن المجموعة الليبية المسلحة قامت باحتجاز 14 عاملا تونسيا كانوا في طريقهم للعمل بمصفاة نفط في مدنية الزاوية.

وأكد رئيس المرصد التونسي أن المجموعة المسلحة طالبت بإطلاق سراح شخص ليبي موقوف في تونس مقابل إطلاق سراحهم.

ودعا عبدالكبير السلطات التونسية إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج عن التونسيين المحتجزين معتبرًا أن العمال ليسوا رهنا للمقايضة.

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