رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء عبدالله علاق: عدد سكان ليبيا لا يتجاوز 6.7 مليون نسمة وتزوير الرّقم الوطني لايؤثّر على التّعداد

أخبار ليبيا24- خاصّ

قال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد، بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الدكتور “عبد الله زيدان علّاق” إن عدد سُكان ليبيا الحالي وفق تقديرات مصلحته لا يتجاوز 6.7 مليون نسمة، مُشدداً على أنهم اعتمدوا في تقديراتهم على آخر تعداد للسكان، إضافةً إلى قياس معدل النمو.

وأوضح الرجل الذي تولى مهامه رئيساً لمجلس إدارة المصلحة في مارس 2013م أن خطتهم السداسية، التي قاموا بإعدادها وتشمل الأعوام 2018م-2023م لا تزال حبيسة أدراج المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، مضيفاً أن أبرز ما تضمنته الخطة، هو إنجاز المشروع الوطني الكبير “التعداد العام للسكان” في العام 2020م.

أخبار ليبيا 24 التقت “علّاق” وأجرت معه حواراً في مكتبه، ونصه هو :

بداية، ماذا عن أبرز الملفات التي تعمل عليها المصلحة في الوقت الحالي؟

أهم ملف نعمل عليه حالياً، هو الإستراتيجية الوطنية، لتطوير الإحصاءات في ليبيا، بمشاركة بعض المؤسسات، والجهات التي تعنى بإنتاج البيانات الإحصائية، ومساعدة بعض المنظمات الدولية، استطعنا إيجاد إستراتيجية لتطوير النظام الإحصائي في جميع القطاعات التي تنتج البيانات، وهي إستراتيجية جيدة، تغطي 6 سنوات من 2018م – 2023م، عولنا على اعتماد الإستراتيجية، لكن للأسف إلى هذه اللحظة، لم يتم اعتمادها

ماذا عن آخر مسح قمتم به؟

آخر مسح قمنا بإنجازه من الميزانية العامة، للدولة كان في العام 2013م قمنا بمسح التشغيل والبطالة والمنشآت الصناعية، وتقنية المعلومات.

يستغرب البعض من عدم قيام المصلحة، بأي مسحٍ منذ أشهر أو سنوات، فما سبب ذلك؟

عملية المسح، يجب أن تقوم وفق منهجية واضحة وصريحة، كما يجب أن ترصد لها ميزانية، فنحن لا نستطيع القيام وإنجاز أي مسح بدون أن تكون لنا الميزانية الخاصة بعملية المسح.

ففي العام 2014م قمنا بالمسح الوطني، لصحة الأسرة، وكان الممول وقتذاك جامعة الدول العربية، بالإضافة للحكومة الليبية، كما أننا قمنا خلال المدة الأخيرة بمسحين مهمين، تم تمويلهما من بعض المنظمات الدولية، أحدهما المسح الأسري للحصول على بعض المعلومات عن الأسر المقيمة والأسر النازحة، وقد تمكننا بالاعتماد عليه، من التعرف على احتياجات الأسر الليبية المقيمة والنازحة والمهاجرة، إضافة إلى ذلك تعاوننا مع منظمة دولية وفرت تمويل مكننا من إجراء مسح للعملية التعليمية في ليبيا.

على مكتبك مراسلة من إحدى البلديات الليبية، بها حصر للتعداد السكاني للبلدية في العام الماضي، هل مثل هذه الإجراءات روتينية، بمعنى هل تعولون على البلديات في عمليات الحصر والتعداد السكاني؟

في بعض الأحيان، تصلنا مراسلات من بلديات ليبية تريد التعرف على خصائص السكان، لكن في إجراء تعداد عام للسكان، نحن نتبع منهجية هي موحدة في العالم بأكمله، وهي أننا لا نستخدم السجل المدني في تعداد السكان، بل نعتمد على الباحثين الميدانيين، الذين يقومون بزيارة المناطق ميدانياً، ويقومون بعمليات المسح، والحصر، وهذا لا يعني أن بيانات السجل المدني غير صحيحة، بالعكس هي صحيحة وممتازة، ولا نشكك فيها بتاتاً، لكن منهجيتنا تقتضي عدم الاعتماد على السجل المدني في التعداد، والعالم أجمع يخصص يوم ما للتعداد عادة يكون عطلة، حتى يتم حصر السكان في أماكن تواجدهم.

وجود تزوير في الرقم الوطني لايؤثر على عمليات الحصر والمسوحات لأننا لا نعتمد على الرقم الوطني في مسوحاتنا

أشرت إلى أنكم بصدد خطة سداسية (2018م-2023م) لتحويل النظام الإحصائي إلى نظام حديث، هل بدأتم فعلياً في تطبيق الخطة؟

الخطة تتضمن تحسين البيانات التي يتم جمعها، وهي خطة تغطي 6 سنوات، أهم ما تتضمنه الخطة،هو إنجاز المشروع الوطني الكبير، وهو إجراء التعداد العام للسكان في العام 2020م، فآخر تعداد عام للسكان قمنا به كان في العام 2006م، وكان عدد السكان وقتذاك 5.3 مليون نسمة، الآن هناك بعض التغييرات التي حدثت على المجتمع الليبي بعد العام 2011م نحن نحتاج الآن لإجراء تعداد سكاني جديد لمعرفة عدد السكان الفعلي، وفي الوقت نفسه تحديث البيانات الخاصة بالسكان.

ماذا عن التكلفة المالية للخطة سالفة الذكر؟

يكلّف تطبيق الإستراتيجية أو الخطة مبلغ 137 مليون دينار ليبي، وهي تشمل مدة 6 سنوات، لكن للأسف لا تزال الخطة حبيسة أدراج المجلس الرئاسي، الذي لم يعتمدها، حيث أننا لم نتحصل على وعود بصرف القيمة، وعدم الموافقة عليها سيحول دون إجراء تعداد للسكان عام 2020م، ونحن في ليبيا محتاجون لإجراء تعداد للسكان لإزالة اللغط المتداول في وسائل الإعلام، بأن عدد سكان ليبيا يصل إلى 7 مليون.

وجود تزوير في الرقم الوطني هل سيؤثر على عمليات الحصر والمسوحات والتعداد التي تقومون بها؟

لا ليس لها أي تأثير علينا، لأننا لا نعتمد على الرقم الوطني في مسوحاتنا

قلت في تصريحات سابقة، إن التعداد السكاني يحتاج إلى دولة موحدة شمالها بجنوبها وشرقها وغربها، هل نفهم من ذلك أن المصلحة تعاني تخبط وانقسام، أم ماذا نفهم؟

مصلحتنا موحدة في كامل ليبيا، ونحن لدينا مكتبان جيدان أحدهما في سبها والآخر في بنغازي، ما قصدته من تصريحاتي هو وحدة الدولة، لأنه يجب أن يكون هناك قرار سياسي، بإجراء التعداد العام للسكان، باعتباره مشروع وطني بامتياز، ونحن لم نفقد الأمل في أن تكون ليبيا يوماً ما موحدة، كما يجب أن يتم تقديم كل التسهيلات والدعم.

فمن يتحمل مسؤولية عدم إجراء تعداد عام للسكان منذ سنوات؟

تقديراتنا تعداد عام سكان ليبيا الآن 6.7 مليون نسمة، ولا يصل عدد سكان ليبيا إلى 7 مليون نسمة





التعداد العام للسكان، ليس هو الوحيد الذي توقف ، فحتى بعض المؤشرات لم نعد نتمكن من قياسها، وإجرائها كمعدل البطالة الذي يقاس بمنهجية معينة، وغيرها من المعدلات الأخرى التي يجب قياسها شهرياً، أو ربع سنوياً.

بحسب مصرف ليبيا المركزي، بلغ عدد المواطنين المستفيدين من مخصصات أرباب الأسر العام الماضي بلغ 7 ملايين و450 ألف مواطن، هل هذا هو العدد الفعلي لسكان ليبيا، أم لا تستبعد حدوث تزوير؟

بالنسبة لتعداد السكان، تجريه جميع دول العالم كل 10 سنوات؛نظراً للتكلفة العالية للمسح والتعداد، إضافة إلى أن التغيرات المراد تتبعها تحدث كل 10 سنوات، بين التعدادات تقوم دول العالم، بتقدير عدد السكان، وهو يعتمد على منهجية معينة معروفة ومحددة من الأمم المتحدة، وهي تتبع في التقدير في جميع دول العالم.

تعداد عام سكان ليبيا في العام 2006م بلغ 5.3 مليون نسمة، وفي 2012 قُدر بـ 6.3 مليون نسمة، تقديراتنا الآن 6.7 مليون نسمة، ولا يصل عدد سكان ليبيا إلى 7 مليون نسمة، وتقديراتنا للعام 2012م والعام الجاري اعتمدت على آخر تعداد عام للسكان، إضافةً إلى معدل النمو.

لكن هناك من يُعلّق على تقديراتكم بأنه “جانبها الصواب” كونها لم تشمل النازحين والمهجرين الذين يقيمون خارج البلاد؟

الليبيون المتواجدين خارج ليبيا والمقيمين إقامة رسمية، هم ليبيون، لا يظهرون في التعداد العام للسكان، بل يظهر بأنهم ليبيّون مقيمين خارج الدولة، أما الليبيين المقيمين في الخارج إقامة مؤقتة أو الموفدين في مهام رسمية، فهؤلاء يدخلون في عمليات الحصر.

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