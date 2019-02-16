أعراض نقص البوتاسيوم: 8 إشارات تحذيرية

يلعب

البوتاسيوم دوراً كبيراً في تنظيم انقباض وانبساط عضلات الجسم وبشكل سليم، كما يساعد

على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز الدوران. وسوف نستعرض فيما يلي أهم أعراض نقص

البوتاسيوم في الجسم:

1-اضطرابات

الجهاز الهضمي

هناك

العديد من الأسباب التي قد تؤدي للإصابة باضطرابات الهضم، ومنها نقص البوتاسيوم، إذ

أن تواجد البوتاسيوم في الجسم بمستويات مناسبة يساعد على انقباض عضلات القناة الهاضمة

لتسهيل عملية الهضم.

ولكن،

وعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم في الجسم، فإن هذا قد يؤدي إلى عدم تلقي الإشارات

العصبية الضرورية التي تعلمه بضرورة قيامه بإصدار أوامر تؤدي لانقباض وانبساط القناة

الهاضمة.

لذا

فإن من أعراض نقص البوتاسيوم حصول اضطرابات هضمية، مثل النفخة والغازات والإمساك.

2-ارتفاع

ضغط الدم

من العوامل

التي قد تحفز ارتفاع ضغط الدم حصول انخفاض في مستويات البوتاسيوم في الجسم، لذا وللحفاظ

على ضغط الدم ضمن مستويات صحية وسليمة، حاول تقليل ما تتناوله من الصوديوم وزيادة نسبة

ما تتناوله من البوتاسيوم.

إذ يساعد

البوتاسيوم عموماً على ترخية الأوعية الدموية ومنع انقباضها وارتفاع ضغط الدم الناتج

عن ذلك.

3-التعب

والإرهاق الدائمين

من أعراض

نقص البوتاسيوم التي عادة ما تظهر قبل غيرها من الأعراض شعور مزعج بتعب وإرهاق دائمين،

ولكن عليك أن تدرك أن للتعب والإرهاق المستمرين أسباب أخرى محتملة كذلك.

يساعد

البوتاسيوم على تنظيم حركات انقباض وانبساط العضلات، ولكن وعندما تنخفض مستوياته عن

الحد المطلوب، فإن هذا قد يؤدي إلى ضعف قدرة العضلات على الانقباض والانبساط كالمعتاد.

كما

أن نقص البوتاسيوم قد يؤثر على قدرة الجسم على تفكيك العناصر الغذائية والاستفادة منها،

وقد يتسبب في خلل في إنتاج الأنسولين في الجسم.

4-صعوبة

التنفس

قد يتسبب

النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم بمشاكل واضطرابات في التنفس، إذ أن البوتاسيوم

ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباض أو انبساط الرئتين.

وعند

انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، فإن هذا قد يتسبب بخلل في عمليات انقباض وانبساط

الرئتين المعتادة، كما قد يتسبب في اضطراب في نبضات القلب، ما يؤدي عامة إلى نشأة مشاكل

واضطرابات في التنفس.

5-خدر

وتنميل

من أعراض

نقص البوتاسيوم الشعور المستمر بالخدر والتنميل في الجسم، خاصة في القدمين والذراعين،

إذ أن البوتاسيوم ضروري وهام لعمل الأعصاب، وأي نقص فيه قد يضعف الجهاز العصبي ويخل

بوظائفه.

6-اضطراب

في نبضات القلب

إن اضطراب

نبضات القلب ليس مشكلة من الممكن الاستهانة بها، بل يجب أن يحصل المصاب على عناية ومتابعة

طبية فورية.

وقد

يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم بالإصابة بحالة خطيرة من اضطرابات

نبض القلب، خاصة لدى المصابين بأمراض القلب.

7-تشنجات

والام في العضلات

من أعراض

نقص البوتاسيوم في الجسم نشأة تشنجات ونوع من الرفة اللا إرادية في عضلات الجسم، حيث

أن وجود مستويات مناسبة من البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية القابضة

والباسطة من وإلى العضلات.

كما

أن الام العضلات وتشنجها في مختلف أنحاء الجسم عموماً قد يكون مؤشراً على نقص شديد

في مستويات البوتاسيوم.

إذ أن

توافر مستويات جيدة من البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الدم إلى العضلات، وعندما ينقص

البوتاسيوم فإن ذلك قد يؤدي إلى التقليل من الدم المتدفق إلى العضلات وبالتالي عدم

حصول الخلايا فيها على التغذية اللازمة، الأمر الذي قد يسبب تمزق الخلايا وبالتالي

ألم العضلات.

8-تقلبات

مزاجية

نظراً

لأن نقص البوتاسيوم يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي، فإن انخفاض مستويات البوتاسيوم

في الجسم قد يتسبب في الإخلال بإشارات الدماغ العصبية وبالتالي حصول تغيرات مزاجية

كبيرة لدى المصاب.

المصدر:

موقع ويب طب

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