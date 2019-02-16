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“واتساب” يضع حدا للمجموعات المزعجة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير وتحسين الواتساب تقوم شركة فيسبوك حاليا بمجموعة من الاختبارات التي ستساهم في وضع حد للمجموعات المزعجة بعد أن تعددت شكاوى المستخدمين حولها.

ومن المتوقع أن يحتوي التحديث الجديد على 3 خيارات تتيح للمستخدم التحكم بموضوع المجموعات.

وسيكون الخيار الأول أن يسمح المستخدم لأي شخص بأن يضيفه للمجموعات بشكل تلقائي كما هو الآن.

في حين أن الخيار الثاني سيحد من هذا الأمر، فلن يقدر على إضافة المستخدم للمجموعات سوى مديري المجموعات الموجودين كجهات اتصاله في هاتفه، أو أن تصل دعوة للمستخدم تتيح له قبول الدخول في المجموعة أو الرفض.

أما الخيار الثالث فيتيح للمستخدم إغلاق هذه الخدمة بشكل كامل، وبالتالي لن يتمكن أحد من إضافته لأي مجموعة، إلا من خلال دعوة يرسلها له ليقرر المستخدم بعدها إن كان يريد القبول أو الرفض.

وليفعّل المستخدم هذه الخاصية يجب أن يدخل إلى قائمة الإعدادات، الحساب، فإعدادات الخصوصية ليصل أخيرا لإعدادات المجموعة، ويختار ما يناسبه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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