LG ستطلق هاتفا بتقنية صوتية أولى من نوعها

حددت شركة LG العالمية موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد والذي سيحمل اسم G8، حيث سيتم إطلاقه خلال مؤتمر MWC 2019، الذي سيعقد خلال شهر فبراير الجاري.

وتم تزويد الهاتف الجديد بشاشة من طراز OLED والتي ستكون قادرة على توليد الصوت من خلال الاهتزازات، لتكون هذه التقنية الجديدة من نوعها حصرية لهاتف G8 الجديد، وأطلقت شركة “إل جي” عليها اسم Crystal Sound OLED.

وستساهم هذه التقنية الحديثة في تنقية الصوت وتصفية الصوت ليكون واضحا لمُستخدمي الهاتف الجديد.

وبسبب هذه التقنية فإن هاتف G8 لن يحتوي على أي نوع من السماعات، حيث سيتم استخدام هذه التقنية من أجل توليد الصوت خلال إجراء المكالمات أيضاً.

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