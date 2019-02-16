“دببة مؤدبة” تتسلل لتسرق الطعام. شاهد

218TV|خاص

في ظلّ درجات حرارة تدنت كثيرا في إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا الأميركية، وبلغت حدودا قياسية لم تَجد الدببة التي حاصرتها الأجواء المناخية القاسية بُدّاً من أن تتسلل إلى أحد المنازل القريبة عبر نافذة المطبخ بحثاً عن طعام، فيما كان لافتا أن الدببة كانت مهذبة جداً، وتعرف ما تريد إذ توجهت سريعاً صوب المطبخ بحثاً عن الطعام، دون أن تثير أي فوضى أو تخريب.

صاحب المنزل الذي كان يراقب منزله عبر كاميرات مراقبة وضعها في عدة أنحاء من بيته، لم يشأ أن يزعج الدببة المؤدّبة التي غادرت المنزل، بعد أن حصلت على الطعام، ولم يفكر بإثارة فزعها أو السعي لطردها أبداً، وفق ما نشرته وسائل إعلام أميركية عدة عن صاحب المنزل، وبعض شهود العيان الذين راقبوا “الاقتحام الأنيق” للدببة الصغيرة. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

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