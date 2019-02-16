شركة Realme تقتحم سوق الهواتف الذكية بـ”أسعار مُنافسة”

أطلقت شركة Realme المنفصلة عن شركة أوبو في العام الماضي هاتفها الذكي الجديد والذي حمل اسم Realme C1 على موقع غوميا للتسوق الإلكتروني.

وجاء هذا الهاتف متناسبا مع نظام الشركة التي تقوم بطرح هواتف ذكية بأسعار متوسطة تناسب الجميع، إذ بلغ سعره حوالي 130 دولار أمريكي.

واحتوى الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 450 ثماني النوى بتقنية 14nm.

وبلغت رامات الهاتف 2 جيجا، في حين بلغت الذاكرة الداخلية 16 جيجا مع إتاحة الفرصة للمستخدم لأن يركب ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجا بايت.

واحتوى Realme C1 على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مزودة بفتحة عدسة F2.2، وكاميرا خلفية مزدوجة تصل دقتها إلى 13 ميغا بكسل و2 ميغا بكسل.

ويتيح الهاتف عدة خيارات لتصوير الفيديو، حيث يمكن للمستخدم أن يصور فيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، أو بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

يذكر أن شركة Realme نجحت في تحقيق مبيعات جعلتها تدخل كمنافس حقيقي لشركات الهواتف الذكية الأخرى كسامسونج، وهواوي، وأوبو وغيرها.

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