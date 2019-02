ميتسوبيشي تُطلق سيارة جديدة رباعية الدفع بمواصفات عالية

كشفت شركة ميتسوبيشي نموذجها المعدل من سيارات “ASX” التي تعد واحدة من أكثر السيارات رواجاً في العالم.

حيث شملت تعديلات “ASX” الجديدة الشكل الخارجي الذي أصبح أكثر عصرية بفضل الواجهة الأمامية بشكل حرف “X”، ومصابيح ليد الانسيابية، ومصابيح الضباب الأفقية على جانبي الواجهة، فضلاً عن ممتصات الصدمات التي تداخل فيها الكروم مع باقي العناصر بصورة غاية في الأناقة.

كما أصبحت هذه السيارة أوسع من الداخل، وزودت بمقاعد جلدية لـ5 أشخاص يمكن التحكم بها كهربائياً، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، تستعمل للتحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف.

هذا وحصلت هذه السيارة على أنظمة متطورة تظهر الحالة الفنية والتقنية لجميع أجزائها على الشاشة الموجودة بداخلها، أو على شاشة هاتف المستخدم عبر تطبيق خاص، بالإضافة إلى أنظمة للملاحة وتحديد المواقع.

وستطرح “ASX” بعدة نماذج، جميعها مزودة بنظام دفع رباعي، وعجلات بمقاس 18 إنشاً، ومحركات بنزين 2.0 لتر بعزم 150 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

