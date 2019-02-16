أسراب الجراد تُهدد دول مُجاورة لليبيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من تكاثر أسراب الجراد على طول جانبي البحر الأحمر من السودان وإريتريا وصولا السعودية ومصر.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن هذا التكاثر يمثل تهديدا محتملا للمحاصيل والأمن الغذائي فيما سمحت الأمطار الغزيرة على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان بتكاثر جيلين من الجراد منذ أكتوبر الماضي ما قاد إلى تشكل أسراب منه سريعة التنقل.

وأضاف البيان بأن الأمطار المصاحبة لعاصفتين خلال العام الماضي أتاحت المجال لتكاثر الجراد بمنطقة الربع الخالي في السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن وعمان فيما وصلت أسراب قليلة منه إلى الإمارات وجنوب إيران محذرا من خطر انتقالها المحتمل باتجاه الحدود الهندية الباكستانية

وكشف البيان عن حجم عمليات المكافحة التي عالجت 200 ألف فدان منذ ديسمبر الماضي في مصر وإريتريا والسعودية والسودان مؤكدا بأن الشهور الـ3 المقبلة ستكون حاسمة إلى حين التمكن من السيطرة على الموقف قبل بداية فصل التكاثر الصيفي للجراد.

وأعلن البيان عن سعي المنظمة لعقد اجتماع في الأردن خلال الأسبوع المقبل لبحث تكثيف إجراءات المكافحة مع البلدان المتضررة.

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