فقدت أصبعها بسبب صالون التجميل

في حادثة مؤسفة للغاية اضطرت الشابة الأسترالية ستيلا فالكون إلى بتر الجزء الأعلى من أصبعها بعد إصابتها بعدوى بكتيرية.

وأصيبت ستيلا بهذه العدوى بعد زيارتها لأحد صالونات التجميل في مدينة ملبورن الأسترالية من أجل وضع طلاء الأظافر، ويعود السبب وراء الإصابة عدم قيام الصالون بتعقيم المعدات بشكل جيد.

ودخلت ستيلا المستشفى فور شعورها بالآلام، ليقوم الأطباء بإعطائها المضادات الحيوية لمدة 3 أيام لعلها تساهم في الحيلولة دون بتر الإصبع.

وبعد فشل العلاج قام الأطباء ببتر الجزء العلوي من أصبعها بعد خضوعها ل 5عمليات خلال 6 أيام.

يذكر أن حالة ستيلا ليست الأولى من نوعها، حيث علقت السيدة ريتا بافليس على منشور ستيلا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها فقدت جزءا من أصبعها لذات السبب.

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