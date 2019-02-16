في سابقة غريبة .. قتل أسدا ونجا بحياته

في حادثة غريبة من نوعها تمكن الرياضي الأمريكي ترافيس كوفمان من قتل أسد الجبل بيديه، والنجاة بحياته من بين براثنه.

جرت أحداث هذه القصة يوم 4 فبراير الجاري، حيث كان ترافيس يقوم بالجري في إحدى الغابات الجبلية الواقعة في ولاية كولورادو كعادته دوما، ليسمع بشكل مفاجئ أصواتا تأتي من خلف الأشجار.

وظن ترافيس في البداية أن سبب هذه الأصوات وجود أرنب أو غزال يتحرك خلف الأشجار، ليفاجئ بظهور أسد الجبل أمامه.

وعندها قام الرياضي الأمريكي برفع يديه والصراخ في وجه الأسد، وبادر بالهجوم عليه.

ودرات معركة بينه وبين الحيوان المفترس، حيث تعرض لجروح في المعصم نتيجة عضة الأسد، ولكنه نجح في منع الأسد من الوصول إلى وجهه ورأسه.

وخلال المعركة اصطدم رأس أسد الجبل بصخرة ليفقد على إثرها الوعي، ليستغل ترافيس البالغ من العمر 31 عاما الفرصة، ويقوم بخنق أسد الجبل وقتله.

وأخيرا تم نقله إلى المستشفى لكي يتلقى العلاج اللازم، حيث تم وضع 18 غرزة على خده الأيسر، و 6 غرزات على أنفه، و3 غرزات على معصمه، كما تم علاج الرضوض والجروح التي وجدت في صدره وقدميه.

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