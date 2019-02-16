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Sabre Interactive تحدد موعد إصدار World War Z

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت شركة Sabre Interactive المشغلة للعبة World War Z  يوم  16 أبريل القادم موعدا رسميا لإطلاق اللعبة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار اللعبة على متجر Epic حيث عرضت الشركة على صفحة اللعبة في المتجر مواصفات اللعبة، والحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الحاسوب حتى تعمل اللعبة.

وسيستطيع الاستمتاع بهذه اللعبة الأشخاص الذين يملكون حواسيب شخصية بالمواصفات التالية: معالج  Intel Cor i5-750 ، أو Cor is-530، مع وجود مساحة 20 جيجابايت على القرص الصلب، و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ونصحت الشركة الأشخاص الراغبين بلعب اللعبة أن يقوموا بتنزيلها على حاسوب بالمواصفات التالية: Intel Cor i7-3970 بذاكرة تصل إلى 16 جيجا بايت، وبطاقة NVIDIA GeForce GTX960، أو بطاقة الرسومات AMD Redeon R9 280.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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