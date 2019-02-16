إطلاق النسخة المدنية لنظارة راتنيك-3

كشفت مجموعة من المهندسين الروس في معرض بيئة التعلم الرقمية والذي عقد في العاصمة الروسية موسكو عن النسخة المدنية لنظارة راتنيك-3، والتي تعد جزءا رئيسيا من بزة العسكري الروسي.

ووجدت عدة فروقات ما بين النظارة العسكرية والمدنية، فالنظارة المدنية لا تحمي من الرصاص والشظايا، كما أنها لا تحتاج إلى إعادة ضبط التركيز أو إلى تغذية كهربائية.

وتتميز النظارة المدنية بقدرتها على العمل بحسب بصر الإنسان ونفسيته، كما أنها تقاوم الاهتزازات، ويمكن للمستخدم أن يصلها بأي جهاز حاسوب.

وصرحت شركة تسي توتش ماش بأهمية النظارة المدنية في عملية التعليم، حيث من الممكن أن يقوم المعلم بعرض المعلومات لتلاميذه من خلالها.

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