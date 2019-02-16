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إطلاق النسخة المدنية لنظارة راتنيك-3

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجموعة من المهندسين الروس في معرض بيئة التعلم الرقمية والذي عقد في العاصمة الروسية موسكو عن النسخة المدنية لنظارة راتنيك-3، والتي تعد جزءا رئيسيا من بزة العسكري الروسي.

ووجدت عدة فروقات ما بين النظارة العسكرية والمدنية، فالنظارة المدنية لا تحمي من الرصاص والشظايا، كما أنها لا تحتاج إلى إعادة ضبط التركيز أو إلى تغذية كهربائية.

وتتميز النظارة المدنية بقدرتها على العمل بحسب بصر الإنسان ونفسيته، كما أنها تقاوم الاهتزازات، ويمكن للمستخدم أن يصلها بأي جهاز حاسوب.

وصرحت شركة تسي توتش ماش بأهمية النظارة المدنية في عملية التعليم، حيث من الممكن أن يقوم المعلم بعرض المعلومات لتلاميذه من خلالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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