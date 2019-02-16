آبل تسيطر على شركة Digital Tiger

في إطار سعيها لتعزيز التسويق الرقمي قامت شركة آبل بالاستحواذ على شركة Digital Tiger للتسويق الرقمي بحسب الإيداع التنظيمي الذي ظهر في ديسمبر الماضي وأكد هذا الأمر.

وتعتبر شركة Operatedata Ltd الناشئة والمعروفة باسم Digital Tiger الواقعة في بريطانيا أن للتكنولوجيا دورا كبيرا في عمليات التسويق، فمن خلال البيانات يمكن إرسال معلومات دقيقة للمستهلكين حول المواد التجارية، كما تتيح التكنولوجيا إمكانية دفع الإشعارات.

وأشارت تقارير إلى أن استحواذ آبل على هذه الشركة يعد شكلا من أشكال التسويق الرقمي التي تعتمد عليها الشركة، حيث تقوم الشركة أيضا باستخدام رسائل البريد الإلكتروني لعرض المنتجات على المستهلكين، كما تتيح لهم فرصة دفع الإخطارات، تشجيعا منها لكي يشتركوا في خدماتها المختلفة.

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