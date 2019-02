حاكم دبي يُطلق منصّة مدرسة “للتعليم الإلكرتوني”

أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة مدرسة في 1000 قرية، بهدف توفير منصات تعليمية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى أن المشروع يتيح حلولاً تعليمية بديلة للطلاب العرب في المناطق غير المتصلة بالإنترنت للاستفادة من محتوى منصة “مدرسة”.

وتضم المنصة 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وتغطي المدارس من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

ويتيح المشروع أربعة حلول تقنية وهي حقيبة المدرسة الذكية، وجهاز مدرسة اللوحي، وجهاز بث المحتوى التعليمي المتنقل، ووحدات التخزين الخارجية المحمولة التي تتيح المحتوى التعليمي الذي تقدمه “مدرسة”.

