مُصوّر يتحدى  العالم : أين الطائر في الصورة؟. شاهد

218TV|خاص

لم تمض ساعات على مقابلة أجراها بيل بيتش المُصوّر العالمي المتخصص بالتقاط صور ساحرة للطبيعة حول العالم مع موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز”، مطلقا تحدياً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صورة نشرها لشجرة عملاقة يطلب من “ثاقبي البصر” أن يُحدّدوا فيها مكان طائر البوم، حتى أوقع بيتش الملايين ممن حدقوا في الصورة بجدل كبير، وتفاعل استثنائي لقبول التحدي، والبحث عن مكان طائر البوم الذي بدا تعقبه في الصورة كمن يبحث عن إبرة في كومة قش.

بيل بيتش يقول إنه أساساً كان في مهمة لرصد صور جميلة لطائر البوم، لكن المشكلة التي واجهته أن هذا الطائر يتعمد أن يموه نفسه بشجر يشبه لونه، وهو ما يُعقّد مهمة المصور غالبا، لكن في الصورة التي يتحدى بها بيتش جمهور أصحاب النظر القوي يقول إن لون البوم هو “كستنائي”، لذلك جلس بين تفرعات شجرة كستنائية اللون، وأنه كان محظوظا بالتقاط الصورة.

في الصورة قال كثيرون حول العالم إنهم لم يعثروا على البوم أبداً، فيما قال كثيرون أيضا إنهم عثروا على الطائر بعد محاولات عدة لتكبير الصورة، واستخدام برامج معينة، لكن “ثاقبي بصر” حقيقيين قالوا إنهم لمحوا الطائر من اللحظة الأولى لمعاينة الصورة، إذ أبدى المصور سعادته بـ”الجدل العالمي” الذي تركته الصورة خلال اليومين الماضيين. شاهد الصورة وحدّد ما إذا كان بصرك ثاقبا، أم أنك ستحتاج إلى وقت لمعرفة مكان وجود طائر البوم على الشجرة.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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