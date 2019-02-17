سامسونغ تُعلنها.. “فبراير شهر Galaxy M30”

حددت شركة سامسونغ الرائدة في مجال الهواتف الذكية يوم 27 فبراير الجاري موعدا رسميا لإطلاق هاتفها الجديد والذي سيحمل اسم Galaxy M30.

وقالت الشركة إن الهاتف سيتم إطلاقه في الهند شأنه شأن هاتف Galaxy M10 و Galaxy M20 التي قامت بإطلاقهما مؤخرا.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد سيحتوي على معالج Exynos7904، وشاشة Super AMOLED.

كما تم تزويد الهاتف ب3 كاميرات خلفية مع نوتش صغير، أما رامات الهاتف الجديد فبلغت 4 و6 غيغا بايت.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فكانت 64 و128 غيغا بايت، ويستطيع المستخدم اختيار الذاكرة التي يريدها، كما جاءت البطارية بقوة 5000 ميلي أمبير.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يبدأ من 210 دولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية