“بانغ آند أولفسن” تطلق سماعة فاخرة

أعلنت شركة “بانغ آند أولسفن” عن إطلاق سماعة لا سلكية جديدة ترضي عشاق الموسيقى وتتيح الفرصة لهم للاستماع للموسيقى بصوت نقي أطلق عليها اسم Beosound Edge.

وتحتوي السماعة على 3 مكبرات للصوت، اثنان منهما متوسطا الصوت بقدرة 100 واط لكل مكبر، أما المكبر الثالث فكان مكبر صوت 43 بقدرة 100 واط.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على الاندماج في الأنظمة الصوتية متعددة الغرف نظرا لدعمها تقنيتي كروم كاست، وآبل AirPlay2.

ومن الممكن أن يقوم المستخدم بوصل السماعة الجديدة بطريقتين، الأولى من خلال شبكة WLAN-ac اللاسلكية، والثانية من خلال تقنية البلوتوث 4.2.

وتُستخدم السماعة الجديدة من خلال تطبيق مجاني صمم خصيصا للأجهزة الذكية، أو من خلال جهاز تحكم صمم خصيصا لها يطلق عليه اسم Beosound Essence، ويوجد على جانبي السماعة عدد من الأزرار التي يستطيع المستخدم استعمالها للتحكم بالسماعة.

وتحتوي السماعة الذكية على مجموعة من المستشعرات التي تجعلها تعمل بشكل تلقائي في حال اقترب المستخدم منها.

وبلغ قطر السماعة الجديدة 50.2 سم، وارتفاعها 13 سم، أما وزنها فوصل إلى 13 كيلوغراما، وصنع جسمها من الألمنيوم المصقول اللماع، وتمت تغطية جوانبها بقطعة من القماش الأسود.

يذكر أن الشركة الدنماركية طرحت السماعة بالأسواق بسعر يصل إلى 3250 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية