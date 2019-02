صالون لتصفيف شعر “مرضى السرطان” في اسكتلندا

يفتح صالون تصفيف الشعر أبوابه فقط للأشخاص الذين يعانون من مرض السرطان في مدينة “جرينج ماوث” باسكتلندا.

وقالت إحدى المترددات على الصالون: “في مكان مثل هذا، يمكنك التحدث إلى أشخاص آخرين قد لا يكون لديهم نفس مرض السرطان الذي تعاني منه، لكنهم يمرون بأنماط مماثلة ويتفهمون تماما كيف تشعر”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المتطوعين يقدمون أيضاً علاجات تجميلية وتوفير بيئة داعمة للأشخاص المصابين بالسرطان.

وقد فاز المشروع بعدة جوائز ويعتقد من يديرونه أنه يمكن لمشاريع مماثلة في أنحاء البلاد أن تقوم بهذا الدور من المبادرات.

يُذكر ان مرضى السرطان يُعانون من تساقط الشعر بعد الخضوع للعلاج الكيميائي، وتبدأ عملية تساقط الشعر بعد رابع جلسة من جلسات العلاج، وهناك بعض الدرسات تُفيد أن الشعر يمكنه الرجوع من جديد بعد انتهاء فترة العلاج التي تتراوح من شخص لأخر وحسب نوعية السرطان المصاب به.

